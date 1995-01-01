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    «ПСЖ» ведет переговоры о продлении контрактов с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что клуб ведет переговоры с Неймаром, Килианом Мбаппе и Анхелем Ди Марией.

    «Мы начали переговоры с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией о продлении их контрактов. Как вы знаете, в этом году «ПСЖ» понес финансовые убытки, у нас было сложное время... Но мы разговариваем напрямую с Мбаппе и Неймаром», – приводит слова Леонардо журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

    • Контракты Неймара и Мбаппе истекают летом 2022 года, соглашение Ди Марии – в 2021 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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