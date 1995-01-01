«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контрактов с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией

чемп не конкурентоспособен, и поэтому дрюкают англичане и немцы и испанцы
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что клуб ведет переговоры с Неймаром, Килианом Мбаппе и Анхелем Ди Марией.
«Мы начали переговоры с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией о продлении их контрактов. Как вы знаете, в этом году «ПСЖ» понес финансовые убытки, у нас было сложное время... Но мы разговариваем напрямую с Мбаппе и Неймаром», – приводит слова Леонардо журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
- Контракты Неймара и Мбаппе истекают летом 2022 года, соглашение Ди Марии – в 2021 году.