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  • «ПСЖ» ведет переговоры о продлении контрактов с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией

«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контрактов с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией

10 ноября 2020, 17:25
6

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что клуб ведет переговоры с Неймаром, Килианом Мбаппе и Анхелем Ди Марией.

«Мы начали переговоры с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией о продлении их контрактов. Как вы знаете, в этом году «ПСЖ» понес финансовые убытки, у нас было сложное время... Но мы разговариваем напрямую с Мбаппе и Неймаром», – приводит слова Леонардо журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

  • Контракты Неймара и Мбаппе истекают летом 2022 года, соглашение Ди Марии – в 2021 году.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Франция. Лига 1 ПСЖ Ди Мария Анхель Неймар Мбаппе Килиан Леонардо
Комментарии (6)
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dinar7777dinar
1605019486
а что мбаппе в реал не уйдет летом?
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Синитсосит
1605020437
бегите оттуда, там деградация всех
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Синитсосит
1605020472
чемп не конкурентоспособен, и поэтому дрюкают англичане и немцы и испанцы
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Not angry fan
1605027396
Жаль, если эта тройка похоронит себя ещё на несколько лет. Очень жаль Неймара, он так блистал в Барсе, а для Ди Марии это вообще конец карьеры, в принципе...
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