Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Леонардо – о продлении контракта с Мбаппе: «Шансы есть»

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал ситуацию с будущим форварда Килиана Мбаппе.

    • Француз летом может стать свободным агентом.
    • Нападающий хочет перейти в «Реал».

    «Реально ли продлить контракт с Мбаппе? Точно не могу сказать, но шансы есть.

    Пока он не подписал соглашение с другим клубом, мы будем пробовать все, чтобы сохранить Килиана», – сказал Леонардо.

    Мбаппе получит 100 миллионов в качестве бонуса за продление контракта с «ПСЖ» (Le Parisien)

    Мбаппе может остаться в «ПСЖ», чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба

    Мбаппе: «Месси играет все лучше и лучше. Он великий»

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94509
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68922
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11