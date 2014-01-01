Леонардо – о продлении контракта с Мбаппе: «Шансы есть»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал ситуацию с будущим форварда Килиана Мбаппе.

Француз летом может стать свободным агентом.

Нападающий хочет перейти в «Реал».

«Реально ли продлить контракт с Мбаппе? Точно не могу сказать, но шансы есть.

Пока он не подписал соглашение с другим клубом, мы будем пробовать все, чтобы сохранить Килиана», – сказал Леонардо.

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