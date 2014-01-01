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    Леонардо – о смене тренера «ПСЖ»: «Мы никогда не связывались ни с Зиданом, ни с кем-либо еще»

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отрицает, что у клуба есть планы поменять тренера.

    «Мы никогда не думали о смене тренера. Мы никогда не связывались ни с Зиданом, ни с кем-либо еще.

    Маурисио Почеттино никогда не просил отпустить его. У нас нет проблем. Мы говорим обо всем», – сказал Леонардо.

    • Аргентинец возглавляет команду с января 2021 года.
    • Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до конца следующего сезона.
    • Парижане лидируют в Лиге 1.

    Леонардо – о Рамосе в «ПСЖ»: «Не боюсь ответственности за ошибки, которые допускаю»

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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