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    Леонардо: «Не понимаю, как можно называть Мбаппе испорченным ребeнком

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо поделился мнением о критике в адрес форварда команды Килиана Мбаппе.

    «Я слышал, что говорят о характере Мбаппе, и мне некомфортно из-за этого. Игрок виноват, если, покидая поле, он спорит с тренером. Мы обсудим это и все уладим. Но я не понимаю, как можно называть его испорченным ребeнком. Ведь Килиан такой восхитительный, очень обязательный человек, фантастический игрок», – сказал Леонардо.

    • 1 февраля Мбаппе выразил недовольство своей заменой в матче с «Монпелье».
    • В текущем сезоне 21-летний француз забил 23 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.

    Источник: Goal.com

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