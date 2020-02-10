Леонардо: «Не понимаю, как можно называть Мбаппе испорченным ребeнком

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо поделился мнением о критике в адрес форварда команды Килиана Мбаппе.
«Я слышал, что говорят о характере Мбаппе, и мне некомфортно из-за этого. Игрок виноват, если, покидая поле, он спорит с тренером. Мы обсудим это и все уладим. Но я не понимаю, как можно называть его испорченным ребeнком. Ведь Килиан такой восхитительный, очень обязательный человек, фантастический игрок», – сказал Леонардо.
- 1 февраля Мбаппе выразил недовольство своей заменой в матче с «Монпелье».
- В текущем сезоне 21-летний француз забил 23 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
Источник: Goal.com