Леонардо: «Не понимаю, как можно называть Мбаппе испорченным ребeнком

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо поделился мнением о критике в адрес форварда команды Килиана Мбаппе.

«Я слышал, что говорят о характере Мбаппе, и мне некомфортно из-за этого. Игрок виноват, если, покидая поле, он спорит с тренером. Мы обсудим это и все уладим. Но я не понимаю, как можно называть его испорченным ребeнком. Ведь Килиан такой восхитительный, очень обязательный человек, фантастический игрок», – сказал Леонардо.