Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Леонардо: «Не понимаю, как можно называть Мбаппе испорченным ребeнком

Леонардо: «Не понимаю, как можно называть Мбаппе испорченным ребeнком

10 февраля 2020, 11:34
1

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо поделился мнением о критике в адрес форварда команды Килиана Мбаппе.

«Я слышал, что говорят о характере Мбаппе, и мне некомфортно из-за этого. Игрок виноват, если, покидая поле, он спорит с тренером. Мы обсудим это и все уладим. Но я не понимаю, как можно называть его испорченным ребeнком. Ведь Килиан такой восхитительный, очень обязательный человек, фантастический игрок», – сказал Леонардо.

  • 1 февраля Мбаппе выразил недовольство своей заменой в матче с «Монпелье».
  • В текущем сезоне 21-летний француз забил 23 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан Леонардо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fin035
1581339199
Ну значит восхитительный испорченный ребeнок..)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+