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    «ПСЖ» заинтересовался Беннасером, «Милан» готов продать игрока минимум за 30 миллионов

    Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер попал в сферу интересов «ПСЖ».

    Футболист может оказаться в Париже по рекомендации спортивного директора «ПСЖ» Леонардо, который участвовал в начальных переговорах по трансферу Беннасера в «Милан», занимая аналогичную должность в итальянском клубе. По мнению Леонардо, алжирец обладает всеми характеристиками, чтобы заиграть в «ПСЖ». Между тем «Милан» согласится продать хавбека не менее чем за 30 миллионов евро.

    • Беннасер перешел в «Милан» в августе 2019 года из «Эмполи».
    • В текущем чемпионате Италии алжирец провел 20 матчей.
    • Футболист был признан лучшим игроки Кубка Африки-2019.

    Источник: Le10sport

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