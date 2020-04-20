«ПСЖ» заинтересовался Беннасером, «Милан» готов продать игрока минимум за 30 миллионов

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер попал в сферу интересов «ПСЖ».
Футболист может оказаться в Париже по рекомендации спортивного директора «ПСЖ» Леонардо, который участвовал в начальных переговорах по трансферу Беннасера в «Милан», занимая аналогичную должность в итальянском клубе. По мнению Леонардо, алжирец обладает всеми характеристиками, чтобы заиграть в «ПСЖ». Между тем «Милан» согласится продать хавбека не менее чем за 30 миллионов евро.
- Беннасер перешел в «Милан» в августе 2019 года из «Эмполи».
- В текущем чемпионате Италии алжирец провел 20 матчей.
- Футболист был признан лучшим игроки Кубка Африки-2019.
Источник: Le10sport