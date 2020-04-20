«ПСЖ» заинтересовался Беннасером, «Милан» готов продать игрока минимум за 30 миллионов

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер попал в сферу интересов «ПСЖ».

Футболист может оказаться в Париже по рекомендации спортивного директора «ПСЖ» Леонардо, который участвовал в начальных переговорах по трансферу Беннасера в «Милан», занимая аналогичную должность в итальянском клубе. По мнению Леонардо, алжирец обладает всеми характеристиками, чтобы заиграть в «ПСЖ». Между тем «Милан» согласится продать хавбека не менее чем за 30 миллионов евро.