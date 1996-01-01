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Леонардо: «Хочу и дальше работать в «ПСЖ», несмотря на допущенные ошибки»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо настроен на продолжение работы в клубе. Накануне парижане вновь стали чемпионами Франции.

«Да, я хочу продолжать. Мое желание не проходит. Я думаю, что допускал ошибки, мы должны принять их. В чем ошибки? Выбор людей, управление, поведение», – сказал Леонардо.

  • Бразилец в клубе с 2019 года, а до этого занимал должность в 2011-2013 годах.
  • Леонардо играл за «ПСЖ» в 1996-1997 годах.
  • «ПСЖ» выиграл 10-е чемпионство. Это французский рекорд.

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Источник: твиттер Адриена Гренье

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