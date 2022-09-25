Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мальдини рассказал, у кого учился менеджерскому делу

    Менеджер «Милана» Паоло Мальдини рассказал о своем становлении как управленца.

    «Вначале я не чувствовал себя готовым стать менеджером. Я многому научился у Леонардо.

    Моей первой реальной покупкой стал Раде Крунич.

    Чтобы убедить Тео Эрнандеса, я разговаривал с ним так, как будто он был моим сыном.

    Я чувствую себя гарантом перед болельщиками за проект-победитель», – сказал Мальдини.

    • Мальдини был назначен техническим директором «Милана» в 2019 году.
    • Всю игровую карьеру Мальдини провел в «Милане».
    • Клуб в прошлом сезоне взял скудетто.

    Новости по теме
    «Аль-Наср» из ОАЭ подписал экс-игрока «Милана» и «Тоттенхэма» 3
    Стали известны предварительные сроки восстановления вратаря «Милана» Меньяна
    Анчелотти: «Роналдо в «Милане» весил 100 килограмм» 12
    Источник: твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11