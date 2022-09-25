Мальдини рассказал, у кого учился менеджерскому делу

Менеджер «Милана» Паоло Мальдини рассказал о своем становлении как управленца.

«Вначале я не чувствовал себя готовым стать менеджером. Я многому научился у Леонардо.

Моей первой реальной покупкой стал Раде Крунич.

Чтобы убедить Тео Эрнандеса, я разговаривал с ним так, как будто он был моим сыном.

Я чувствую себя гарантом перед болельщиками за проект-победитель», – сказал Мальдини.