УЕФА открыл дисциплинарное дело против Аль-Хелайфи и Леонардо из-за их поведения после матча с «Реалом»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и спортивный директор клуба Леонардо могут быть наказаны по итогам ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Руководители парижского клуба вели себя агрессивно в подтрибунных помещениях. В частности, они пытались зайти в судейскую комнату.

Арбитр Данни Маккели отразил все произошедшее в рапорте матча. На его основании УЕФА открыл дисциплинарное дело против Аль-Хелайфи и Леонардо.

«ПСЖ» вылетел из ЛЧ, несмотря на домашнюю победу 1:0.

«Реал» на своем поле выиграл со счетом 3:1 благодаря хет-трику Карима Бензема.

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