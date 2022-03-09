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Президент «ПСЖ» после поражения от «Реала» кричал и пытался попасть в судейскую

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи остался недоволен судейством в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

После игры он вел себя агрессивно, кричал, бросался на людей и пытался попасть в комнату арбитров.

В итоге Аль-Хелайфи угрожал рефери, блокировал им дверь и даже сломал один из флажков лайнсменов. Все это отражено в протоколе встречи.

Также президент «ПСЖ» грозил убить делегата «Реала» за его попытку снять происходящее на видео. В ситуацию пришлось вмешаться телохранителям катарского бизнесмена, которые с трудом его успокоили.

  • Главным судьей матча был голландец Данни Маккели.
  • «ПСЖ» вылетел из ЛЧ, несмотря на домашнюю победу 1:0.

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Источник: Marca

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Комментарии2
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    Рейтинг: +61

    adekvat0726 1 час назад

    Не будь на это оснований я бы сказал что он баран, но в случае с 1-м голом Реала тут явно был толчок, как сказал комментатор - в матчах ниже рангом такие голы не засчитывают

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    Рейтинг: +327

    the teacher 1 час назад

    можно его понять конечно ))) но чем он думал когда брал Почетино тренером? В ПСЖ нужно Чабана ставить, только он сможет мажориков на место поставить

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