Президент «ПСЖ» после поражения от «Реала» кричал и пытался попасть в судейскую

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи остался недоволен судейством в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

После игры он вел себя агрессивно, кричал, бросался на людей и пытался попасть в комнату арбитров.

В итоге Аль-Хелайфи угрожал рефери, блокировал им дверь и даже сломал один из флажков лайнсменов. Все это отражено в протоколе встречи.

Также президент «ПСЖ» грозил убить делегата «Реала» за его попытку снять происходящее на видео. В ситуацию пришлось вмешаться телохранителям катарского бизнесмена, которые с трудом его успокоили.

Главным судьей матча был голландец Данни Маккели.

«ПСЖ» вылетел из ЛЧ, несмотря на домашнюю победу 1:0.

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