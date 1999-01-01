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    Леонардо: «Надеялись, что Кавани останется в «ПСЖ», но он сам попросил об уходе»

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что нападающий Эдинсон Кавани может в ближайшее время покинуть клуб.

    «Мы всегда говорили одно и то же. Мы надеялись, что Кавани останется в клубе. Но он сам попросил об уходе. Мы изучаем ситуацию. У нас было предложение от «Атлетико», но клуб счел его недостойным.

    Тем не менее, я не уверен, что Кавани будет здесь в феврале. Ранее мы никогда не думали о его продаже. Но мы уважаем Эдинсона и прислушиваемся к нему. Посмотрим, что произойдeт в ближайшие дни», – сказал Леонардо.

    • Летом уругваец станет свободным агентом.
    • Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
    • В текущем сезоне форвард забил пять голов в 14 матчах.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +350

      Artemka444 2 часа назад

      пора ему на самом деле!!!

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