Леонардо: «Надеялись, что Кавани останется в «ПСЖ», но он сам попросил об уходе»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что нападающий Эдинсон Кавани может в ближайшее время покинуть клуб.

«Мы всегда говорили одно и то же. Мы надеялись, что Кавани останется в клубе. Но он сам попросил об уходе. Мы изучаем ситуацию. У нас было предложение от «Атлетико», но клуб счел его недостойным.

Тем не менее, я не уверен, что Кавани будет здесь в феврале. Ранее мы никогда не думали о его продаже. Но мы уважаем Эдинсона и прислушиваемся к нему. Посмотрим, что произойдeт в ближайшие дни», – сказал Леонардо.