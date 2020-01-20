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  • Леонардо: «Надеялись, что Кавани останется в «ПСЖ», но он сам попросил об уходе»

Леонардо: «Надеялись, что Кавани останется в «ПСЖ», но он сам попросил об уходе»

20 января 2020, 09:20
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что нападающий Эдинсон Кавани может в ближайшее время покинуть клуб.

«Мы всегда говорили одно и то же. Мы надеялись, что Кавани останется в клубе. Но он сам попросил об уходе. Мы изучаем ситуацию. У нас было предложение от «Атлетико», но клуб счел его недостойным.

Тем не менее, я не уверен, что Кавани будет здесь в феврале. Ранее мы никогда не думали о его продаже. Но мы уважаем Эдинсона и прислушиваемся к нему. Посмотрим, что произойдeт в ближайшие дни», – сказал Леонардо.

  • Летом уругваец станет свободным агентом.
  • Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
  • В текущем сезоне форвард забил пять голов в 14 матчах.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Атлетико Кавани Эдинсон Леонардо
Комментарии (2)
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Artemka444
1579517174
пора ему на самом деле!!!
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Томик
1579801325
В качестве благотворительной акции, заехал бы в Спартак на пол годика, хотя бы. По дороге в топ клуб.( Мечты...
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