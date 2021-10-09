Леонардо: «Намерены продлить контракт с Мбаппе. Он идеальная жемчужина для «ПСЖ»

Директор «ПСЖ» Леонардо выразил намерение клуба подписать новый контракт с Килианом Мбаппе. Нынешнее соглашение истекает летом.

«Наша цель – продлить контракт с Килианом Мбаппе. В наших планах ничего не изменилось. Килиан – жемчужина, он идеален для «ПСЖ». Мы никогда не планировали будущее «ПСЖ» без Мбаппе.

Я думаю, что «Реал» уже давно работает, чтобы подписать Мбаппе свободным агентом. В течение двух лет они публично говорят о Мбаппе. Это должно быть наказано», – считает Леонардо.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

Сообщалось, что «Реал» уже договорился о контракте с форвардом на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.

«ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.

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