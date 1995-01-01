Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Леонардо: «Намерены продлить контракт с Мбаппе. Он идеальная жемчужина для «ПСЖ»

    Директор «ПСЖ» Леонардо выразил намерение клуба подписать новый контракт с Килианом Мбаппе. Нынешнее соглашение истекает летом.

    «Наша цель – продлить контракт с Килианом Мбаппе. В наших планах ничего не изменилось. Килиан – жемчужина, он идеален для «ПСЖ». Мы никогда не планировали будущее «ПСЖ» без Мбаппе.

    Я думаю, что «Реал» уже давно работает, чтобы подписать Мбаппе свободным агентом. В течение двух лет они публично говорят о Мбаппе. Это должно быть наказано», – считает Леонардо.

    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
    • Сообщалось, что «Реал» уже договорился о контракте с форвардом на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.

    Леонардо: «Мбаппе хочет перейти в «Реал». «ПСЖ» не будет его удерживать»

    Леонардо: «ПСЖ» не тратит больше, чем другие клубы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90076
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67743
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru