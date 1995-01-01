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    Леонардо – о Рамосе в «ПСЖ»: «Не боюсь ответственности за ошибки, которые допускаю»

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо признал, что подписание защитника Серхио Рамоса прошлым летом было ошибкой.

    «Когда мы подписали его, физически он был в порядке. К сожалению, того, что мы себе представляли, не произошло. Это сложно и для него, и для всех нас.

    Но наши отчеты ясны. В день, когда мы скажем, что Рамос больше не сможет играть, всем все станет ясно. Но это не тот случай.

    То, что Рамос не играет, мешает ему быть лидером. Мы подождем с выводами, ведь сезон еще не завершен.

    Но я не боюсь взять ответственность за ошибки, которые допускаю», – сказал Леонардо.

    • 35-летний Рамос перешел в «ПСЖ» из «Реала» в качестве свободного агента.
    • Испанец заключил контракт до июня 2023 года.
    • В его активе 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7108

      серега кашин 47 минут назад

      ему хорошо бабло капает и делать ничего не надо

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