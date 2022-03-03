Леонардо – о Рамосе в «ПСЖ»: «Не боюсь ответственности за ошибки, которые допускаю»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо признал, что подписание защитника Серхио Рамоса прошлым летом было ошибкой.

«Когда мы подписали его, физически он был в порядке. К сожалению, того, что мы себе представляли, не произошло. Это сложно и для него, и для всех нас.

Но наши отчеты ясны. В день, когда мы скажем, что Рамос больше не сможет играть, всем все станет ясно. Но это не тот случай.

То, что Рамос не играет, мешает ему быть лидером. Мы подождем с выводами, ведь сезон еще не завершен.

Но я не боюсь взять ответственность за ошибки, которые допускаю», – сказал Леонардо.

35-летний Рамос перешел в «ПСЖ» из «Реала» в качестве свободного агента.

Испанец заключил контракт до июня 2023 года.

В его активе 1 гол в 5 матчах.

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