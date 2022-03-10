Леонардо – о вылете от «Реала»: «В перерыве «ПСЖ» был уверен, что пройдет дальше и сможет выиграть ЛЧ»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо дал комментарии после вылета команды из Лиги Чемпионов.

«Реал» победил парижан со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала турнира.

По сумме двух встреч мадридцы выиграли 3:2.

«Это тяжелый удар. Первый пропущенный мяч многое изменил. Мы немного потерялись, а «Реал» это почувствовал.

Надо признать свои ошибки вкупе с нашей неспособностью с честью выходить из трудных ситуаций. Мы проиграли – есть что анализировать, как можно скорее искать выход.

В раздевалке во время перерыва мы были уверены в том, что играем лучше и что этой командой, способной выиграть Лигу чемпионов, собираемся пройти в четвертьфинал.

А когда все закачивается вот так, необходимо призадуматься, почему такое произошло, но на это потребуется время», – сказал Леонардо.

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