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Леонардо – о вылете от «Реала»: «В перерыве «ПСЖ» был уверен, что пройдет дальше и сможет выиграть ЛЧ»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо дал комментарии после вылета команды из Лиги Чемпионов.

  • «Реал» победил парижан со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала турнира.
  • По сумме двух встреч мадридцы выиграли 3:2.

«Это тяжелый удар. Первый пропущенный мяч многое изменил. Мы немного потерялись, а «Реал» это почувствовал.

Надо признать свои ошибки вкупе с нашей неспособностью с честью выходить из трудных ситуаций. Мы проиграли – есть что анализировать, как можно скорее искать выход.

В раздевалке во время перерыва мы были уверены в том, что играем лучше и что этой командой, способной выиграть Лигу чемпионов, собираемся пройти в четвертьфинал.

А когда все закачивается вот так, необходимо призадуматься, почему такое произошло, но на это потребуется время», – сказал Леонардо.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии2
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    Рейтинг: +9810

    Alekxei Z. 1 час назад

    Леонардо давно надо убирать.
    Для чего купили Месси ?
    Все майки с его именем уже весь мир накупил , а вот в состав дисбаланс внёс.

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    Рейтинг: +14422

    Cleaner 1 час назад

    Вот и анализируйте еще один год. Только учтите, что Мбаппе у вас следующей весной уже не будет...)))

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