«ПСЖ» уволит Леонардо. Спортивным директором может стать 72-летний Венгер

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо покинет свой пост, сообщает Footmercato.
Руководство парижского клуба недовольно работой 52-летнего бразильца. Помимо этого, у Федерации футбола Франции есть факты, которые приведут к началу расследования в отношении Леонардо.
Должность спортивного директора «ПСЖ» может занять бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
- 72-летний Венгер работает директором по развитию в ФИФА.
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