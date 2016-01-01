«ПСЖ» уволит Леонардо. Спортивным директором может стать 72-летний Венгер

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо покинет свой пост, сообщает Footmercato.

Руководство парижского клуба недовольно работой 52-летнего бразильца. Помимо этого, у Федерации футбола Франции есть факты, которые приведут к началу расследования в отношении Леонардо.

Должность спортивного директора «ПСЖ» может занять бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

72-летний Венгер работает директором по развитию в ФИФА.

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