Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    «ПСЖ» уволит Леонардо. Спортивным директором может стать 72-летний Венгер

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо покинет свой пост, сообщает Footmercato.

    Руководство парижского клуба недовольно работой 52-летнего бразильца. Помимо этого, у Федерации футбола Франции есть факты, которые приведут к началу расследования в отношении Леонардо.

    Должность спортивного директора «ПСЖ» может занять бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
    • 72-летний Венгер работает директором по развитию в ФИФА.

    Григорий Иванов: «В России потерян детско-юношеский футбол»

    Президент «Урала» – о лимите «13+12»: «Это лимит с человеческим лицом»

    Президент «Урала» Иванов выступил за расширение РПЛ со следующего сезона

    Источник: Footmercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94263
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68792
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru