«ПСЖ» уволит Почеттино и Леонардо в ближайшие часы (Николо Скира)

Главный тренер Маурисио Почеттино будет уволен из «ПСЖ» в ближайшие часы. Об этом написал итальянский инсайдер Николо Скира.
То же самое касается спортивного директора Леонардо.
- Почеттино пришел в «ПСЖ» в прошлом году, дважды выиграл с командой Лигу 1.
- Леонардо занимает должность с 2019 года. Будучи игроком, он выступал за «ПСЖ».
- Парижане в этом году вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер Николо Скиры