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«ПСЖ» уволит Почеттино и Леонардо в ближайшие часы (Николо Скира)

Главный тренер Маурисио Почеттино будет уволен из «ПСЖ» в ближайшие часы. Об этом написал итальянский инсайдер Николо Скира.

То же самое касается спортивного директора Леонардо.

  • Почеттино пришел в «ПСЖ» в прошлом году, дважды выиграл с командой Лигу 1.
  • Леонардо занимает должность с 2019 года. Будучи игроком, он выступал за «ПСЖ».
  • Парижане в этом году вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Николо Скиры

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +49883

    MaxRnD 22 минуты назад

    Божович и Слуцкий свободны

    2
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    Рейтинг: +9921

    "supermax" 24 минуты назад

    мбаппе уже начал свою политику

    2
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