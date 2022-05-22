«ПСЖ» уволит Почеттино и Леонардо в ближайшие часы (Николо Скира)

Главный тренер Маурисио Почеттино будет уволен из «ПСЖ» в ближайшие часы. Об этом написал итальянский инсайдер Николо Скира.

То же самое касается спортивного директора Леонардо.

Почеттино пришел в «ПСЖ» в прошлом году, дважды выиграл с командой Лигу 1.

Леонардо занимает должность с 2019 года. Будучи игроком, он выступал за «ПСЖ».

Парижане в этом году вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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