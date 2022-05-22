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  • «ПСЖ» уволит Почеттино и Леонардо в ближайшие часы (Николо Скира)

«ПСЖ» уволит Почеттино и Леонардо в ближайшие часы (Николо Скира)

22 мая 2022, 09:16
5

Главный тренер Маурисио Почеттино будет уволен из «ПСЖ» в ближайшие часы. Об этом написал итальянский инсайдер Николо Скира.

То же самое касается спортивного директора Леонардо.

  • Почеттино пришел в «ПСЖ» в прошлом году, дважды выиграл с командой Лигу 1.
  • Леонардо занимает должность с 2019 года. Будучи игроком, он выступал за «ПСЖ».
  • Парижане в этом году вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Николо Скиры
Франция. Лига 1 ПСЖ Почеттино Маурисио Леонардо
Комментарии (5)
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"supermax"
1653202150
мбаппе уже начал свою политику
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MaxRnD
1653202257
Божович и Слуцкий свободны
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Soccerdealer63
1653250250
...и если Киля назначит Зидю, то что тот сделает с двумя бывшими звёздными барсуками...?
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Hala Madrid
1653325558
Ну сейчас Мбаппе выберет хорошего тренера и как попрёт у них
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