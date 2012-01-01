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    Зидан не намерен работать в «ПСЖ» с Леонардо. Он хочет, чтобы ему помогал 72-летний Венгер

    Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ».

    По информации Foot Mercato, 49-летний француз не намерен работать в парижском клубе вместе со спортивным директором Леонардо. Зидан хочет, чтобы ему помогал экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

    Не уточняется, на какую должность в «ПСЖ» должен быть назначен 72-летний француз.

    • Зидан покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
    • Парижане и мадридцы сыграют друг с другом в 1/8 финала ЛЧ.

    «ПСЖ» предложил Зидану более 12 миллионов в год. Почеттино получает 8 (Foot Mercato)

    В раздевалке «ПСЖ» уверены в летнем назначении Зидана (Marca)

    «ПСЖ» согласовал контракт с Зиданом (Sport.es)

    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13548

      Cleaner 10 минут назад

      Хочу быть владычицей морскою,
      Чтобы жить мне в Окияне-море,
      Чтобы служила мне рыбка золотая
      И была б у меня на посылках...

      Зидан, ничего у тебя не треснет? Хочешь, чтобы Венгер был у тебя на побегушках??? Губу то закатай. Венгер может быть с тобой только в качестве ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОГО консультанта и наставника.

      0
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      Рейтинг: +131

      Demgel 1 час назад

      Зидан-Венгер,ну все......держись Европа)

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