Зидан не намерен работать в «ПСЖ» с Леонардо. Он хочет, чтобы ему помогал 72-летний Венгер

Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтобы служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках...
Зидан, ничего у тебя не треснет? Хочешь, чтобы Венгер был у тебя на побегушках??? Губу то закатай. Венгер может быть с тобой только в качестве ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОГО консультанта и наставника.
Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ».
По информации Foot Mercato, 49-летний француз не намерен работать в парижском клубе вместе со спортивным директором Леонардо. Зидан хочет, чтобы ему помогал экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер.
Не уточняется, на какую должность в «ПСЖ» должен быть назначен 72-летний француз.
- Зидан покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
- Парижане и мадридцы сыграют друг с другом в 1/8 финала ЛЧ.
«ПСЖ» предложил Зидану более 12 миллионов в год. Почеттино получает 8 (Foot Mercato)
В раздевалке «ПСЖ» уверены в летнем назначении Зидана (Marca)