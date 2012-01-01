Зидан не намерен работать в «ПСЖ» с Леонардо. Он хочет, чтобы ему помогал 72-летний Венгер

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ».

По информации Foot Mercato, 49-летний француз не намерен работать в парижском клубе вместе со спортивным директором Леонардо. Зидан хочет, чтобы ему помогал экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

Не уточняется, на какую должность в «ПСЖ» должен быть назначен 72-летний француз.

Зидан покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

Парижане и мадридцы сыграют друг с другом в 1/8 финала ЛЧ.

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