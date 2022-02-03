Зидан не намерен работать в «ПСЖ» с Леонардо. Он хочет, чтобы ему помогал 72-летний Венгер

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ».

По информации Foot Mercato, 49-летний француз не намерен работать в парижском клубе вместе со спортивным директором Леонардо. Зидан хочет, чтобы ему помогал экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

Не уточняется, на какую должность в «ПСЖ» должен быть назначен 72-летний француз.