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    AS: «ПСЖ» не смог договориться с игроками о понижении зарплаты

    «ПСЖ» по-прежнему не может найти компромисс с футболистами в вопросе понижения зарплаты.

    Очередные переговоры ни к чему не привели.

    Спортивный директор парижан Леонардо обсуждает данный вопрос с Тиаго Силвой и Маркиньосом, которые представляют интересы игроков.

    Руководство рассчитывало, что игроки пойдут навстречу клубу в связи с высокими финансовыми потерями.

    По данным источника, дополнительные расходы «ПСЖ» оцениваются примерно в 215 миллионов евро.

    Клуб планировал сократить месячную зарплату самых высокооплачиваемых своих игроков – Неймара и Килиана Мбаппе – на 70 процентов.

    • По данным France Football, Неймар зарабатывает в «ПСЖ» 31,6 миллиона евро в год.
    • Бразилец – самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1.
    • Вчера было объявлено о том, что все крупные спортивные соревнования отменены.

    Источник: AS

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +39344

      portero 2 часа назад

      эти ребятки шли за бабками, а им пытаются втереть что они их не должны получать. тогда они могут и слинять раз контракт клуб не будет выполнять.

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