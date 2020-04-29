AS: «ПСЖ» не смог договориться с игроками о понижении зарплаты

«ПСЖ» по-прежнему не может найти компромисс с футболистами в вопросе понижения зарплаты.
Очередные переговоры ни к чему не привели.
Спортивный директор парижан Леонардо обсуждает данный вопрос с Тиаго Силвой и Маркиньосом, которые представляют интересы игроков.
Руководство рассчитывало, что игроки пойдут навстречу клубу в связи с высокими финансовыми потерями.
По данным источника, дополнительные расходы «ПСЖ» оцениваются примерно в 215 миллионов евро.
Клуб планировал сократить месячную зарплату самых высокооплачиваемых своих игроков – Неймара и Килиана Мбаппе – на 70 процентов.
- По данным France Football, Неймар зарабатывает в «ПСЖ» 31,6 миллиона евро в год.
- Бразилец – самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1.
- Вчера было объявлено о том, что все крупные спортивные соревнования отменены.
Источник: AS