AS: «ПСЖ» не смог договориться с игроками о понижении зарплаты

«ПСЖ» по-прежнему не может найти компромисс с футболистами в вопросе понижения зарплаты.

Очередные переговоры ни к чему не привели.

Спортивный директор парижан Леонардо обсуждает данный вопрос с Тиаго Силвой и Маркиньосом, которые представляют интересы игроков.

Руководство рассчитывало, что игроки пойдут навстречу клубу в связи с высокими финансовыми потерями.

По данным источника, дополнительные расходы «ПСЖ» оцениваются примерно в 215 миллионов евро.

Клуб планировал сократить месячную зарплату самых высокооплачиваемых своих игроков – Неймара и Килиана Мбаппе – на 70 процентов.