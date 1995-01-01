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    Бакайоко может продолжить карьеру в «Интере»

    Полузащитник «Милана» Тьему Бакайоко может перейти в «Интер».

    Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset, генеральный менеджер «Интера» Джузеппе Маротта имеет отличные отношения с итальянским агентом 24-летнего футболиста Федерико Пасторелло.

    Француз принадлежит «Челси» и выступает за «Милан» на правах аренды. У красно-черных есть возможность приобрести хавбека за 35 миллионов этим летом, но они не собираются ее использовать по экономическим и дисциплинарным причинам.

    Предполагается, что «Челси» может отдать Бакайоко в аренду другому клубу за 5-6 миллионов евро с опцией выкупа за 30-32 миллиона.

    Ранее сообщалось, что полузащитник отказался выходить на замену в матче 35-го тура Серии А с «Болоньей» (2:1), оскорбив при этом главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +316

      OBOLEV 1 час назад

      Канте в Реал, Бокаеко обратно в Челси

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