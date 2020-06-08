Бакайоко хочет вернуться в «Милан»

Полузащитник Тьему Бакайоко сообщил представителям «Милана» о своем желании вернуться в клуб, утверждает Football Italia.

25-летний футболист выступал за итальянскую команду на правах аренды в сезоне-2018/19, провел 42 матча, забил один гол и сделал один ассист.

Трансфер французского хавбека принадлежит «Челси», а в сезоне-2019/20 он играл в аренде в «Монако».

Монегаски отказались активировать опцию выкупа Бакайоко. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 25,5 миллиона евро.