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    Бакайоко хочет вернуться в «Милан»

    Полузащитник Тьему Бакайоко сообщил представителям «Милана» о своем желании вернуться в клуб, утверждает Football Italia.

    25-летний футболист выступал за итальянскую команду на правах аренды в сезоне-2018/19, провел 42 матча, забил один гол и сделал один ассист.

    Трансфер французского хавбека принадлежит «Челси», а в сезоне-2019/20 он играл в аренде в «Монако».

    Монегаски отказались активировать опцию выкупа Бакайоко. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 25,5 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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