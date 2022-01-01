Лукаку – худший трансфер в истории «Челси» по версии Daily Mail

Не соглашусь.
Лукаку ещё можно продать , ну конечно не за 95 , а вот как умудрились за вратаря 72 заплатить, надо уметь !!!
Думаю этот худший .
Британское издание Daily Mail представило собственную версию топ-10 худших покупок в истории «Челси».
- Ромелу Лукаку – 97,5 млн фунтов;
- Альваро Мората – 60 млн фунтов;
- Кепа Аррисабалага – 72 млн фунтов;
- Тьему Бакайоко – 36 млн фунтов;
- Дэнни Дринкуотер – 35 млн фунтов;
- Андрей Шевченко – 31 млн фунтов;
- Абдул Рахман Баба – 23 млн фунтов;
- Миши Батшуайи – 33 млн фунтов;
- Фернандо Торрес – 50 млн фунтов;
- Тимо Вернер – 53 млн фунтов.