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Лукаку – худший трансфер в истории «Челси» по версии Daily Mail

Британское издание Daily Mail представило собственную версию топ-10 худших покупок в истории «Челси».

  1. Ромелу Лукаку – 97,5 млн фунтов;
  2. Альваро Мората – 60 млн фунтов;
  3. Кепа Аррисабалага – 72 млн фунтов;
  4. Тьему Бакайоко – 36 млн фунтов;
  5. Дэнни Дринкуотер – 35 млн фунтов;
  6. Андрей Шевченко – 31 млн фунтов;
  7. Абдул Рахман Баба – 23 млн фунтов;
  8. Миши Батшуайи – 33 млн фунтов;
  9. Фернандо Торрес – 50 млн фунтов;
  10. Тимо Вернер – 53 млн фунтов.

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Источник: Daily Mail

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10696

    Алексей З 11 минут назад

    Не соглашусь.
    Лукаку ещё можно продать , ну конечно не за 95 , а вот как умудрились за вратаря 72 заплатить, надо уметь !!!
    Думаю этот худший .

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    Рейтинг: +16942

    Garrincha58 34 минуты назад

    да столько денег Абрамович потратил в пустую этих бы денег да Уфе им бы лет на 30 вперёд хватило

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