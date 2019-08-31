Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    «Монако» арендовал Бакайоко у «Челси» до конца сезона

    Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко продолжит карьеру в чемпионате Франции на правах аренды.

    25-летний француз проведет текущий сезон в «Монако», за который выступал с 2014-го по 2017-й год.

    «Челси» заплатил за его переход 40 миллионов евро. В дебютном сезоне он забил три гола и отдал три ассиста в 43-х играх всех турниров, а в прошлом был арендован «Миланом» (1+1 в 42-х матчах).

    В июле «Бомбардир» со ссылкой на Daily Mail писал о том, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не видит места в составе для Бакайоко и хавбека Дэнни Дринкуотера.

    • «Монако» набрал одно очко в трех матчах Лиги 1 и занимает 19-е место в турнирной таблице из 20-ти.
    • Лондонский клуб после четырех туров Премьер-лиги занимает девятую позицию с четырьмя баллами.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.08.2019 23:49
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +494

      Санёк 17 35 минут назад

      Бакайоко почти стал железобетонный стеной,игрок чуть набирает форму а его в аренду

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73569
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru