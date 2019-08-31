«Монако» арендовал Бакайоко у «Челси» до конца сезона

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко продолжит карьеру в чемпионате Франции на правах аренды.

25-летний француз проведет текущий сезон в «Монако», за который выступал с 2014-го по 2017-й год.

«Челси» заплатил за его переход 40 миллионов евро. В дебютном сезоне он забил три гола и отдал три ассиста в 43-х играх всех турниров, а в прошлом был арендован «Миланом» (1+1 в 42-х матчах).

В июле «Бомбардир» со ссылкой на Daily Mail писал о том, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не видит места в составе для Бакайоко и хавбека Дэнни Дринкуотера.