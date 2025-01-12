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Тьему Бакайоко
Статистика
Тьему Бакайоко - статистика
Завершил карьеру
17 августа 1994 (32), Париж
#8 | Полузащитник
184 см
Франция | Кот-д'Ивуар
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 18 тур
ПАОК
1 : 2
12.01.2025
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
2 : 3
10.11.2024
Олимпиакос
1' - 46'
35'
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
1 : 2
27.10.2024
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
1 : 1
20.10.2024
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 2
06.10.2024
ПАОК
1' - 59'
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
1' - 76'
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
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Панатинаикос
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