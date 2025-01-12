Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 1 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Суперкубок Италии 2020 Франция. Лига 1 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Суперкубок Италии 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015