Скира: «Челси» планирует ради Хаверца продать Жоржиньо, Эмерсона и Бакайоко»

«Челси» готовит первое официальное предложение «Байеру» по полузащитнику Каю Хаверцу. Его стоимость – 70 миллионов евро без учета бонусов.

«Финансировать покупку Хаверца «Челси» хочет засчет продажи Эмерсона, Тьему Бакайоко и Жоржиньо, на которых главный тренер Фрэнк Лэмпард не рассчитывает.

Жоржиньо хотел бы вернуться в Италию и воссоединиться с тренером Маурицио Сарри в «Ювентусе», – написал инсайдер Николо Скира.