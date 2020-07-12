Скира: «Челси» планирует ради Хаверца продать Жоржиньо, Эмерсона и Бакайоко»

«Челси» готовит первое официальное предложение «Байеру» по полузащитнику Каю Хаверцу. Его стоимость – 70 миллионов евро без учета бонусов.
«Финансировать покупку Хаверца «Челси» хочет засчет продажи Эмерсона, Тьему Бакайоко и Жоржиньо, на которых главный тренер Фрэнк Лэмпард не рассчитывает.
Жоржиньо хотел бы вернуться в Италию и воссоединиться с тренером Маурицио Сарри в «Ювентусе», – написал инсайдер Николо Скира.
- Хаверц попросил «Байер» отпустить его.
- Немец на рынке стоит 81 миллион евро.
- «Челси» в АПЛ идет третьим.
Источник: твиттер Николо Скиры