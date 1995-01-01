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    Скира: «Челси» планирует ради Хаверца продать Жоржиньо, Эмерсона и Бакайоко»

    «Челси» готовит первое официальное предложение «Байеру» по полузащитнику Каю Хаверцу. Его стоимость – 70 миллионов евро без учета бонусов.

    «Финансировать покупку Хаверца «Челси» хочет засчет продажи Эмерсона, Тьему Бакайоко и Жоржиньо, на которых главный тренер Фрэнк Лэмпард не рассчитывает.

    Жоржиньо хотел бы вернуться в Италию и воссоединиться с тренером Маурицио Сарри в «Ювентусе», – написал инсайдер Николо Скира.

    • Хаверц попросил «Байер» отпустить его.
    • Немец на рынке стоит 81 миллион евро.
    • «Челси» в АПЛ идет третьим.

    Источник: твиттер Николо Скиры

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