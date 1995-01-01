Бакайоко: «Я не отказывался выходить на замену. После разминки мне сказали сесть обратно на скамейку»

рино засунул тебя в то место куда ты его послал)))
Полузащитник «Милана» Тьему Бакайоко прокомментировал инцидент, произошедший между ним и главным тренером команды Дженнаро Гаттузо во время матча 36-го тура Серии А с «Болоньей» (2:1).
Ранее СМИ сообщили, что француз отказался выйти на замену, оскорбив при этом Гаттузо.
«Я не согласен с тем, что меня считают игроком, который отказывается выходить на поле по просьбе тренера, и который не уважает его клуб и партнеров по команде.
Меня попросили подготовиться на случай изменений в составе, поэтому я немедленно приготовился и пошел прогреваться максимум на две-три минуты, затем меня попросили сесть на скамейку.
Я думаю, это было между 23-й и 26-й минутами. И именно когда я сидел на скамейке, тренер неожиданно заговорил со мной. И я ничего не сделал, только повторил его слова. Ничего более.
Ясно одно: я никогда не отказывался выходить на поле. Мне кажется, кадры [с матча] говорят сами за себя.
У меня было только одно желание: выйти на поле и помочь своим товарищам по команде, как я всегда делал и буду делать до конца сезона. Вперед, «Милан», – написал Бакайоко в сторис в инстаграме.
- 24-летний футболист перешел в миланский клуб из «Челси» прошлым летом на правах аренды с правом выкупа до июня этого года.
- В текущем сезоне хавбек провел за красно-черных 39 встреч, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
- В начале этого месяца Бакайоко опоздал на тренировку более чем на час. В результате сам игрок был оштрафован, а команда из-за француза провела пять дней на тренировочной базе.