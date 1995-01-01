Бакайоко: «Я не отказывался выходить на замену. После разминки мне сказали сесть обратно на скамейку»

Полузащитник «Милана» Тьему Бакайоко прокомментировал инцидент, произошедший между ним и главным тренером команды Дженнаро Гаттузо во время матча 36-го тура Серии А с «Болоньей» (2:1).

Ранее СМИ сообщили, что француз отказался выйти на замену, оскорбив при этом Гаттузо.

«Я не согласен с тем, что меня считают игроком, который отказывается выходить на поле по просьбе тренера, и который не уважает его клуб и партнеров по команде.

Меня попросили подготовиться на случай изменений в составе, поэтому я немедленно приготовился и пошел прогреваться максимум на две-три минуты, затем меня попросили сесть на скамейку.

Я думаю, это было между 23-й и 26-й минутами. И именно когда я сидел на скамейке, тренер неожиданно заговорил со мной. И я ничего не сделал, только повторил его слова. Ничего более.

Ясно одно: я никогда не отказывался выходить на поле. Мне кажется, кадры [с матча] говорят сами за себя.

У меня было только одно желание: выйти на поле и помочь своим товарищам по команде, как я всегда делал и буду делать до конца сезона. Вперед, «Милан», – написал Бакайоко в сторис в инстаграме.