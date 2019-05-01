Гаттузо закроет «Милан» на базе на 5 дней из-за опоздания Бакайоко на тренировку

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо принял меры к команде из-за полузащитника Тьему Бакайоко, сообщает Sky Sport Italia.

Сегодня француз опоздал на тренировку красно-черных более чем на час. Он занимался вместе с партнерами только последние 10 минут.

Такое поведение 24-летнего футболиста сильно разозлило итальянского специалиста. По решению Гаттузо миланцы теперь будут жить и тренироваться на базе в течение пяти дней подряд – с четверга (17:00 по московскому времени) до понедельника, когда «Милан» встретится с «Болоньей» в матче 35-го тура Серии А.