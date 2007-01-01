«Милан» оштрафует Бакайоко на 90 тысяч за опоздание на тренировку. Клуб не будет выкупать игрока у «Челси»

«Милан» накажет полузащитника Тьему Бакайоко за его опоздание на тренировку в среду более чем на час. Клуб оштрафует француза на 90 тысяч евро.

Кроме того, красно-черные решили не выкупать 24-летнего футболиста у «Челси» после истечения срока аренды. Причиной этого также стал поступок хавбека после победы над «Лацио» (1:0) в 32-м туре Серии А. Тогда Бакайоко продемонстрировал трибунам как трофей футболку защитника римлян Франческо Ачерби, с которым он обменялся майками после окончания встречи.

Данное решение будет принято независимо от того, попадут ли миланцы в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Ранее стало известно, что из-за выходки французского игрока главный тренер итальянского клуба Дженнаро Гаттузо закрыл команду на тренировочной базе на пять дней.

Бакайоко перешел в «Милан» из «Челси» летом 2018 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа за 35 миллионов евро.