Express: «Челси» надеется продать Бакайоко и Морату и подписать Санчо

«Челси» намерен продать полузащитника Тьему Бакайоко и нападающего Альваро Морату.

Полученные средства лондонцы инвестируют в трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Рыночная стоимость 20-летнего англичанина оценивается в 120 миллионов фунтов.

Бакайоко сейчас в аренде в «Монако», Мората – в «Атлетико».

У монегасков есть право выкупа футболиста за за 40 миллионов фунтов.

«Челси» готов расстаться с Бакайоко примерно за 31 миллион фунтов.