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    Express: «Челси» надеется продать Бакайоко и Морату и подписать Санчо

    «Челси» намерен продать полузащитника Тьему Бакайоко и нападающего Альваро Морату.

    Полученные средства лондонцы инвестируют в трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

    Рыночная стоимость 20-летнего англичанина оценивается в 120 миллионов фунтов.

    Бакайоко сейчас в аренде в «Монако», Мората – в «Атлетико».

    У монегасков есть право выкупа футболиста за за 40 миллионов фунтов.

    «Челси» готов расстаться с Бакайоко примерно за 31 миллион фунтов.

    • В этом сезоне француз сыграл за монегасков в 23 матчах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
    • «Атлетико» хочет выкупить Морату у лондонцев почти за 48 миллионов фунтов и предложить контракт до 2023 года.
    • В текущем сезоне испанец сыграл в 32 матчах, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

    Источник: Express

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    Сегодня, 09:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1196

      FENIX-SL 1 час назад

      в Реал бы Санчо лучше))

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