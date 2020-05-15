Express: «Челси» надеется продать Бакайоко и Морату и подписать Санчо

«Челси» намерен продать полузащитника Тьему Бакайоко и нападающего Альваро Морату.
Полученные средства лондонцы инвестируют в трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Рыночная стоимость 20-летнего англичанина оценивается в 120 миллионов фунтов.
Бакайоко сейчас в аренде в «Монако», Мората – в «Атлетико».
У монегасков есть право выкупа футболиста за за 40 миллионов фунтов.
«Челси» готов расстаться с Бакайоко примерно за 31 миллион фунтов.
- В этом сезоне француз сыграл за монегасков в 23 матчах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
- «Атлетико» хочет выкупить Морату у лондонцев почти за 48 миллионов фунтов и предложить контракт до 2023 года.
- В текущем сезоне испанец сыграл в 32 матчах, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.
Источник: Express