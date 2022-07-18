Полицейские задержали игрока «Милана» Бакайоко. Его перепутали с преступником

У нас в 2009 парня на кастылях забрали бравые ппс-ки в м Аэропорт,сказали потом,когда выпустили через 2 недели,что он был похож на преступника по ориентировке,извенились конечно,но парня уволили задним числом.
Полузащитник «Милана» Тьему Бакайоко стал фигурантом неприятной ситуации.
Его задержали полицейские, перепутав с преступником, который устроил стрельбу неподалеку от этого места.
Француза тщательно обыскивали, а его пассажир сидел в салоне автомобиля под прицелом пистолета.
В итоге правоохранители разобрались, что перед ними известный футболист, а не подозреваемый в преступлении. Это вызвало у них шок.
Перед Бакайоко извинились за произошедшее и отпустили его.