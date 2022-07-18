Полицейские задержали игрока «Милана» Бакайоко. Его перепутали с преступником

Полузащитник «Милана» Тьему Бакайоко стал фигурантом неприятной ситуации.

Его задержали полицейские, перепутав с преступником, который устроил стрельбу неподалеку от этого места.

Француза тщательно обыскивали, а его пассажир сидел в салоне автомобиля под прицелом пистолета.

В итоге правоохранители разобрались, что перед ними известный футболист, а не подозреваемый в преступлении. Это вызвало у них шок.

Перед Бакайоко извинились за произошедшее и отпустили его.