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Полицейские задержали игрока «Милана» Бакайоко. Его перепутали с преступником

Полузащитник «Милана» Тьему Бакайоко стал фигурантом неприятной ситуации.

Его задержали полицейские, перепутав с преступником, который устроил стрельбу неподалеку от этого места.

Француза тщательно обыскивали, а его пассажир сидел в салоне автомобиля под прицелом пистолета.

В итоге правоохранители разобрались, что перед ними известный футболист, а не подозреваемый в преступлении. Это вызвало у них шок.

Перед Бакайоко извинились за произошедшее и отпустили его.

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Источник: твиттер Танкреди Палмери

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Комментарии3
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    Рейтинг: +621

    dim29 22 минуты назад

    У нас в 2009 парня на кастылях забрали бравые ппс-ки в м Аэропорт,сказали потом,когда выпустили через 2 недели,что он был похож на преступника по ориентировке,извенились конечно,но парня уволили задним числом.

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    Рейтинг: +305

    Ollegator 1 час назад

    Кто сказал, что он был чёрный, поэтому на него обратили внимание копы? Мб он реально был похож. Уж хотя бы в нашей стране не травите эти байки про расовую проблему ****..

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    Рейтинг: +305

    Ollegator > Ollegator 1 час назад

    Ха) Понятно, то есть дело в самом сайте, раз слово уже даже в комментах лочат блм*ное.. н е г р

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