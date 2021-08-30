Бакайоко вернулся в «Милан»

«Милан» объявил о переходе полузащитника Тьему Бакайоко.
Итальянский клуб арендовал игрока у «Челси» на два года с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
- Бакайоко уже выступал за «Милан» в сезоне-2018/19.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
- Ради возвращения француз согласился на понижение зарплаты.
Official Statement: @TimoeB08 https://t.co/eu8gxPt8BqComunicato Ufficiale: Tiémoué Bakayoko https://t.co/nbmqDJBaZl #SempreMilan #NewPlayerUnlocked pic.twitter.com/5Ts10sAcTs— AC Milan (@acmilan) August 30, 2021