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    Бакайоко вернулся в «Милан»

    «Милан» объявил о переходе полузащитника Тьему Бакайоко.

    Итальянский клуб арендовал игрока у «Челси» на два года с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

    • Бакайоко уже выступал за «Милан» в сезоне-2018/19.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
    • Ради возвращения француз согласился на понижение зарплаты.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Милана»

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