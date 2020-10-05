«Наполи» арендовал у «Челси» Бакайоко

«Наполи» объявил о переходе полузащитника Тьему Бакайоко.
«Челси» отдал француза в аренду неаполитанскому клубу до конца сезона.
По данным Transfermarkt, за сделку «Наполи» заплатил 2 миллиона евро.
- В июле 2017 года «Челси» купил хавбека у «Монако» за 40 миллионов.
- В составе лондонской команды Бакайоко провел только сезон-2017/18, забив три гола и сделав три ассиста в 43 матчах.
- Сдавался в аренду «Милану» и «Монако».
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Источник: Официальный сайт «Наполи»