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    «Челси» могут покинуть десять футболистов

    «Челси» готов этим летом продать ряд игроков, на которых не рассчитывает тренерский штаб.

    По информации The Times, «Стэмфорд Бридж» в скором времени могут покинуть до десяти футболистов.

    Под вопросом будущее в лондонском клубе вратаря Кепы, защитников Курта Зума, Андреаса Кристенсена, Эмерсона и Маркоса Алонсо, хавбеков Росса Баркли, Тьему Бакайоко и Н'Голо Канте, нападающих Виллиана и Миши Батшуайи.

    Что касается входящих трансферов, то «Челси» рассчитывает еще купить левого защитника «Лестера» Бена Чилвела, игрока в центр обороны и нового голкипера.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9246

      derrik2000 1 час назад

      То-то, смотрю, Спартак аж НА 8 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ бюджет увеличил!
      Готовится к распродаже из "Челси"...
      )))))))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +10954

      Garrincha58 > derrik2000 35 минут назад

      этого бабла хватит только на форму этих игроков

      2
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      Рейтинг: +9246

      derrik2000 > Garrincha58 32 минуты назад

      Формой их и так в Спартаке обеспечат.
      Причём - совершенно бесплатно. )

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      Рейтинг: +736

      fhnv > derrik2000 15 минут назад

      ты ценники посмотри у игроков Челси! Не хватит у твоего СПАРТАКА на их приобретение,да и не пойдёт ни кто здравомыслящий к Федуну

      0
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      Рейтинг: +9246

      derrik2000 > fhnv 2 минуты назад

      Кокорин, помнится, раньше тоже что-то там о Спартаке говорил... ))

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