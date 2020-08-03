«Челси» могут покинуть десять футболистов

«Челси» готов этим летом продать ряд игроков, на которых не рассчитывает тренерский штаб.

По информации The Times, «Стэмфорд Бридж» в скором времени могут покинуть до десяти футболистов.

Под вопросом будущее в лондонском клубе вратаря Кепы, защитников Курта Зума, Андреаса Кристенсена, Эмерсона и Маркоса Алонсо, хавбеков Росса Баркли, Тьему Бакайоко и Н'Голо Канте, нападающих Виллиана и Миши Батшуайи.

Что касается входящих трансферов, то «Челси» рассчитывает еще купить левого защитника «Лестера» Бена Чилвела, игрока в центр обороны и нового голкипера.