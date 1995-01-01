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    Журналист Скира: «Наполи» ведет переговоры о выкупе Бакайоко»

    «Наполи» заинтересован в том, чтобы сохранить полузащитника Тьему Бакайоко. Сейчас он выступает в Италии на правах аренды и принадлежит «Челси».

    «Наполи» работает над подписанием Бакайоко. Марина Грановская просит 18-20 миллионов евро. Переговоры идут», – сообщил Николо Скира.

    • В сезоне Серии А Бакайоко провел четыре матча.
    • Рынок оценивает футболиста в 26 миллионов евро.
    • «Наполи» идет в Серии А третьим.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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