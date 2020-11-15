Журналист Скира: «Наполи» ведет переговоры о выкупе Бакайоко»

«Наполи» заинтересован в том, чтобы сохранить полузащитника Тьему Бакайоко. Сейчас он выступает в Италии на правах аренды и принадлежит «Челси».

«Наполи» работает над подписанием Бакайоко. Марина Грановская просит 18-20 миллионов евро. Переговоры идут», – сообщил Николо Скира.