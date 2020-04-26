«ПСЖ» хочет заполучить Бакайоко

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко привлек внимание «ПСЖ». Парижане хотят заполучить игрока летом, пишет Le10sport.
Известно, что сам Бакайоко готов пополнить действующих чемпионов Франции. Сейчас футболист находится на правах аренды в «Монако».
- В текущем сезоне Бакайоко провел 23 матча, забил гол, сделал две результативные передачи.
- На рынке игрок стоит 32 миллиона евро.
- «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.
Источник: Le10sport
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