«Фиорентина» хочет арендовать Бакайоко у «Челси»

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко может отправиться в очередную аренду в клуб из Серии А.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в 26-летнем французе заинтересован главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо, работавший с ним в минувшем сезоне в «Наполи».

В ближайшее время «Фиорентина» должна начать переговоры по аренде Бакайоко. Ожидается, что зарплата француза может стать преградой для итальянского клуба.