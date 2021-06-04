«Фиорентина» хочет арендовать Бакайоко у «Челси»

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко может отправиться в очередную аренду в клуб из Серии А.
По информации журналиста Фабрицио Романо, в 26-летнем французе заинтересован главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо, работавший с ним в минувшем сезоне в «Наполи».
В ближайшее время «Фиорентина» должна начать переговоры по аренде Бакайоко. Ожидается, что зарплата француза может стать преградой для итальянского клуба.
- Бакайоко провел 32 матча за «Наполи» в этом сезоне Серии А, забил 2 гола.
- Ранее Гаттузо работал с Бакайоко в «Милане».
Источник: твиттер Фабрицио Романо