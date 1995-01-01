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    «Фиорентина» хочет арендовать Бакайоко у «Челси»

    Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко может отправиться в очередную аренду в клуб из Серии А.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, в 26-летнем французе заинтересован главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо, работавший с ним в минувшем сезоне в «Наполи».

    В ближайшее время «Фиорентина» должна начать переговоры по аренде Бакайоко. Ожидается, что зарплата француза может стать преградой для итальянского клуба.

    • Бакайоко провел 32 матча за «Наполи» в этом сезоне Серии А, забил 2 гола.
    • Ранее Гаттузо работал с Бакайоко в «Милане».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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