«ПСЖ» интересуется Ндиди, Томасом и Бакайоко

«ПСЖ» хочет усилить центр полузащиты во время летнего трансферного окна, сообщает ESPN.

По информации источника, парижане могут купить у «Лестера» Онини Ндиди, чья стоимость оценивается в 50-56 миллионов евро.

Также в шорт-лист французского клуба входят Томас из «Атлетико» и Тьему Бакайоко из «Челси», который выступает на правах аренды за «Монако».

Переход ганца обойдется «ПСЖ» в 50 миллионов евро (сумма отступных), а француза – в 34 миллиона.

Помимо хавбека чемпион Лиги 1 ищет правого и левого защитников на замену Тома Менье и Лайвену Курзава.