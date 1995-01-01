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    «ПСЖ» интересуется Ндиди, Томасом и Бакайоко

    «ПСЖ» хочет усилить центр полузащиты во время летнего трансферного окна, сообщает ESPN.

    По информации источника, парижане могут купить у «Лестера» Онини Ндиди, чья стоимость оценивается в 50-56 миллионов евро.

    Также в шорт-лист французского клуба входят Томас из «Атлетико» и Тьему Бакайоко из «Челси», который выступает на правах аренды за «Монако».

    Переход ганца обойдется «ПСЖ» в 50 миллионов евро (сумма отступных), а француза – в 34 миллиона.

    Помимо хавбека чемпион Лиги 1 ищет правого и левого защитников на замену Тома Менье и Лайвену Курзава.

    Источник: ESPN

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