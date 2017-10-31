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Конте: «После матчей с «Ромой» важно остаться на первом месте»

31 октября 2017, 09:14

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассчитывает после матча Лиги чемпионов с «Ромой» остаться на первом месте в группе С. Итальянский специалист рассчитывает в этом сезоне удачно выступить во всех турнирах, в которых принимает участие его команда.

«У нас вернулся Дринкуотер, вернулся Канте, но после травм нужно время, чтобы войти в ритм. Ждем, когда наберет оптимальные кондиции Мозес. Надо двигаться от матча к матчу. Поединок с «Ромой» на «Стэмфорд Бридж» (3:3) получился эмоциональным. Думаю, результат справедлив. Завтра будет еще один матч против очень тяжелого соперника, поэтому мы должны выложиться по максимуму.

В нашей группе играют «Атлетико» и «Рома» – две очень сильные и хорошие команды. Очень важно оставаться на первом месте, потому что нашей целью является успешное выступление во всех турнирах. На прошлой неделе мы прошли «Эвертон» в Кубке Лиги, выиграли несколько последних матчей Премьер-лиги.

Завтра будет очень тяжелая игра, «Рома» сейчас в отличной форме. Нужно с честью преодолеть этот трудный период. Ждем, пока все игроки наберут оптимальные кондиции. Для меня очень важно иметь в распоряжении полный состав.

Канте сегодня тренировался с командой. Также он тренировался перед игрой с «Борнмутом». В такие моменты очень важно поговорить с игроком, узнать, как он себя чувствует. Я сам был футболистом и знаю, что после травмы, после проблем с мышцами, очень важно выслушать игрока, узнать его ощущения.

После этого нужно принять правильное решение – самое оптимальное для футболиста и для команды. Конечно, завтра мы постараемся принять самое лучшее и правильное решение.

Давайте вспомним, что до матча с «Ромой» мы потерпели два поражения в чемпионате, потом сыграли вничью с римлянами, а сейчас одержали три победы подряд. Как я уже говорил, нам важно пережить этот период. Сейчас у нас очень много травм, в течение 21 дня мы проводим семь матчей, и от этих проблем никуда не деться.

Необходимо добиваться результата с игроками, которые имеются в распоряжении, а в экстренных ситуациях искать какие-то варианты. У нас это продолжается с начала сезона, и я надеюсь, этот период скоро закончится. Сейчас мы потеряли трех игроков, двое вернулись в строй, но им еще надо набрать оптимальные кондиции. На старте сезона травмирован был лишь Азар, потом мы потеряли Педро, потом еще и еще. Важно в каждом матче отдавать все что у нас есть. Главное – ни о чем потом не жалеть», – заявил Конте.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – «Челси» состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени. Римляне занимают вторую строчку в турнирной таблице группы С после трех туров, имея на своем счету пять очков. Отставание от лидирующего «Челси» составляет два балла.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Челси Рома Дринкуотер Дэнни Канте Н'Голо Конте Антонио
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