Дринкуотера избили возле ночного клуба. Футболист пропустит не менее месяца

Таблоид The Sun сообщает, что неизвестные избили полузащитника «Бернли» Дэнни Дринкуотера.

По информации издания, на футболиста совершили нападение возле одного из ночных клубов Манчестера.

Инциденту предшествовал конфликт Дринкуотера с игроком «Сканторп Юнайтед» Коси Нклером. Дэнни приставал к девушке коллеги и пытался увезти ее с собой.

В результате избиения хавбеку разбили лицо, а также нанесли серьезную травму – разрыв связок голеностопного сустава. Ожидается, что на восстановление ему потребуется не менее месяца.

Права на Дринкуотера принадлежат «Челси», а в «Бернли» он играет в аренде.