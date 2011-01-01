Дринкуотера избили возле ночного клуба. Футболист пропустит не менее месяца

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Таблоид The Sun сообщает, что неизвестные избили полузащитника «Бернли» Дэнни Дринкуотера.
По информации издания, на футболиста совершили нападение возле одного из ночных клубов Манчестера.
Инциденту предшествовал конфликт Дринкуотера с игроком «Сканторп Юнайтед» Коси Нклером. Дэнни приставал к девушке коллеги и пытался увезти ее с собой.
В результате избиения хавбеку разбили лицо, а также нанесли серьезную травму – разрыв связок голеностопного сустава. Ожидается, что на восстановление ему потребуется не менее месяца.
Права на Дринкуотера принадлежат «Челси», а в «Бернли» он играет в аренде.