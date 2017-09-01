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    Дринкуотер установил рекорд «Лестера» по сумме трансфера

    Полузащитник «Лестер Сити» Дэнни Дринкуотер официально перешел в «Челси». Контракт 27-летнего футболиста с новым клубом рассчитан на пять лет.

    Подробности перехода не сообщаются, но по оценкам британских СМИ, сумма трансфера составила 35 миллионов фунтов стерлинов. Эта цифра является рекордной в истории «Лестера». Ранее таковой являлась сделка по Н'Голо Канте, за которого клуб получил от «Челси» 32 миллиона фунтов. Сделка была совершена летом 2016 года.

    Напомним, что Дринкуотер перебрался в «Лестер» в 2012 году из «Манчестер Юнайтед». За это время он сыграл в 218 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 23 результативные передачи.

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    Источник: ФК «Челси»

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    01.09.2017 09:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +95

      rasim05 1 сентября 2017, 14:41

      Не плохое усиление в центр. Борьба в премьер лиге будет жаркой, приятно будет следить. Удачи Челси.

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 1 сентября 2017, 12:39

      в Челси восстанавливают полузащиту "сказочного Лестера"...похвально)))

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      Рейтинг: +110

      Schicko 1 сентября 2017, 10:42

      Челси тупо собирает Лестер позапрошлого года? Зимой Варди купят)

      -1
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