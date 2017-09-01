Дринкуотер установил рекорд «Лестера» по сумме трансфера

Полузащитник «Лестер Сити» Дэнни Дринкуотер официально перешел в «Челси». Контракт 27-летнего футболиста с новым клубом рассчитан на пять лет.

Подробности перехода не сообщаются, но по оценкам британских СМИ, сумма трансфера составила 35 миллионов фунтов стерлинов. Эта цифра является рекордной в истории «Лестера». Ранее таковой являлась сделка по Н'Голо Канте, за которого клуб получил от «Челси» 32 миллиона фунтов. Сделка была совершена летом 2016 года.

Напомним, что Дринкуотер перебрался в «Лестер» в 2012 году из «Манчестер Юнайтед». За это время он сыграл в 218 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 23 результативные передачи.