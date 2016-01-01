Дринкуотер попал в полицию за вождение в нетрезвом виде и ДТП. В этом сезоне он сыграл за «Челси» 30 минут

Полиция арестовала полузащитника «Челси» Дэнни Дринкуотер после инцидента, произошедшего утром в понедельник в Чешире [графство в северо-западной Англии].

Футболист был обвинен в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Хавбека освободили под залог. Судебное заседание по его делу назначено на 13 мая.

«Дэнни Дринкуотер был арестован вскоре после 12:30 в понедельник, 8 апреля, после столкновения с одним транспортным средством.

Он был освобожден под безусловный залог и должен появиться в магистратском суде Стокпорта в понедельник 13 мая», – говорится в сообщении полиции Чешира.