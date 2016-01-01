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    Дринкуотер попал в полицию за вождение в нетрезвом виде и ДТП. В этом сезоне он сыграл за «Челси» 30 минут

    Полиция арестовала полузащитника «Челси» Дэнни Дринкуотер после инцидента, произошедшего утром в понедельник в Чешире [графство в северо-западной Англии].

    Футболист был обвинен в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Хавбека освободили под залог. Судебное заседание по его делу назначено на 13 мая.

    «Дэнни Дринкуотер был арестован вскоре после 12:30 в понедельник, 8 апреля, после столкновения с одним транспортным средством.

    Он был освобожден под безусловный залог и должен появиться в магистратском суде Стокпорта в понедельник 13 мая», – говорится в сообщении полиции Чешира.

    • Дринкуотер перешел в «Челси» из «Лестера» в 2017 году за 38 миллионов евро.
    • В этом сезоне полузащитник принял участие в одном матче за лондонцев: в игре за Суперкубок Англии он провел на поле 30 минут.
    • Контракт игрока с синими рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4804

      mihail200606 32 минуты назад

      Ну он же на то и Дринк)) хотя правда, уотер.. Но все равно ключевое слово Дринк..

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