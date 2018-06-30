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  • Моссаковский: «АПЛ идеально подходит Головину. Сейчас он сильнее и Фабрегаса, и Бакайоко, и Дринкуотера с Баркли»

Моссаковский: «АПЛ идеально подходит Головину. Сейчас он сильнее и Фабрегаса, и Бакайоко, и Дринкуотера с Баркли»

30 июня 2018, 13:34
9

Комментатор Михаил Моссаковский поделился мнением об информации, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в «Челси».

Ранее СМИ сообщили, что лондонский клуб договорился о переходе 22-летнего россиянина за 30 миллионов евро.

«Когда Жирков уезжал из ЦСКА, желанием игрока было перейти в «Баварию» в компанию к Оличу. Но клуб настоял на переходе в дружественный «Челси». Скорее всего, так будет и сейчас. «Юве», «Барса», «Арсенал» в истории с Головиным имеют мало шансов на игрока.

Кстати, с игровой точки зрения Англия Головину подходит идеально. Да и «Челси» нужен игрок в пару к Канте. Как по мне, Головин сейчас сильнее и Фабрегаса, и Бакайоко, и Дринкуотера с Баркли», – написал Моссаковский в своем твиттере.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Челси Фабрегас Сеск Дринкуотер Дэнни Баркли Росс Головин Александр Бакайоко Тьему
Комментарии (9)
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T_REX
1530355056
Дринк и Баркли уже давно лавку охраняют, а 2й лавку еще в Эвертоне охранял, до перехода в Лондон
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3ton
1530355448
Сильно распиарили Головина Сначала пусть перейдет в один из ТОП 5 чемпионатов , а там пусть доказывает , что он лучше этих игроков. А сейчас - это пустые слова.
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shinnik
1530356483
Как по мне..,даже Круиффа..) в его лучшие две минуты. Не порТЬТЕ парню карьеру,Господа.. пока он -светлячок,а даже не звёздочка..
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KOLBIS
1530357075
Все правильно-в АПЛ и сумма достойная...
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Антибиотик111
1530359077
Пиарят,как могут.А на деле что будет?Как всегда?
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alexis02lion
1530359077
Нашли с кем сравнивать. До Канте ему далеко и не факт, что на его уровень выйдет, так что он может быть напарником, но на голову ниже по классу. И хотя бы по позициям писал. Канте и Бакайоко чистые разрушители, Фабрегас и Баркли атакующие, Дринквотер что-то среднее. Фабрегас уже не молодой, но в атаке полезнее, плюс за него многолетний опыт. Бакайоко чистый разрушитель, но слишком много потерь, Челси не Монако, не раскрылся за сезон, не зря на лавке сидел. Дринквотер точно сильнее. С Канте ещё по Лестеру связи налажены, его 2 сезона пытались купить и тоже молодой. А Баркли лучше бы в ТТХ ещё в том сезоне перешёл, Росс по потенциалу в атаке хорош, но в Челси слишком много конкурентов, так что в аренду наверно. Так что Головин сильнее только двух игроков на буку Б, до Фабрегаса ещё набираться и набираться опыта, а до Дринквотера стабильности.
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серега кашин
1530362611
головин в нашей стране сильно переоценен
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Docentusa
1530370065
Очнись , чувак!!! какое Челси?!
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OfaZavr
1530375382
только когда перейдет будет можно сказать кого он сильнее и как впишется в игру команды, а сейчас это просто предположения. лишь бы опыт не получился неудачным.
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