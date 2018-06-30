Моссаковский: «АПЛ идеально подходит Головину. Сейчас он сильнее и Фабрегаса, и Бакайоко, и Дринкуотера с Баркли»

Комментатор Михаил Моссаковский поделился мнением об информации, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в «Челси».

Ранее СМИ сообщили, что лондонский клуб договорился о переходе 22-летнего россиянина за 30 миллионов евро.

«Когда Жирков уезжал из ЦСКА, желанием игрока было перейти в «Баварию» в компанию к Оличу. Но клуб настоял на переходе в дружественный «Челси». Скорее всего, так будет и сейчас. «Юве», «Барса», «Арсенал» в истории с Головиным имеют мало шансов на игрока.

Кстати, с игровой точки зрения Англия Головину подходит идеально. Да и «Челси» нужен игрок в пару к Канте. Как по мне, Головин сейчас сильнее и Фабрегаса, и Бакайоко, и Дринкуотера с Баркли», – написал Моссаковский в своем твиттере.