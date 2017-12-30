Дринкуотер: «Чемпионская гонка не закончилась. «Челси» надо продолжать побеждать»

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер поделился эмоциями после матча 21-го тура АПЛ против «Сток Сити» (5:0).

«Мы хорошо управляли игрой и здорово начали матч.

Я счастлив забить. Приятное чувство, когда забиваешь. Нам нужно взять уверенность из этой игры на следующий матч с «Арсеналом», пусть это и будет совершенно другая встреча. Чемпионская гонка не закончилась. Нам надо продолжать побеждать», — сказал Дринкуотер.

«Челси» набрал 45 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. В случае если «Манчестер Юнайтед» не победит «Саутгемптон» в сегодняшнем матче, «синие» останутся на втором месте.