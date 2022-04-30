Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дэнни Дринкуотер - статистика

Завершил карьеру
5 марта 1990 (36)
#4 | Полузащитник
177 см | 70 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
33
1
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Рединг
0 : 1
30.04.2022
Вест Бромвич
1' - 90'
62'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Халл Сити
3 : 0
23.04.2022
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Рединг
4 : 4
18.04.2022
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
15.04.2022
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Рединг
1 : 2
09.04.2022
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Рединг
2 : 1
05.04.2022
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Барнсли
1 : 1
02.04.2022
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Рединг
1 : 0
19.03.2022
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Борнмут
1 : 1
15.03.2022
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ноттингем Форест
4 : 0
12.03.2022
Рединг
1' - 72'
38'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Рединг
0 : 1
05.03.2022
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Блэкпул
4 : 1
26.02.2022
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
2 : 1
22.02.2022
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Престон
2 : 3
19.02.2022
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 0
16.02.2022
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Бристоль Сити
2 : 1
09.02.2022
Рединг
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 0
29.01.2022
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Рединг
3 : 4
22.01.2022
Хаддерсфилд Таун
1' - 86'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Рединг
0 : 2
19.01.2022
Лутон Таун
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Мидлсбро
2 : 1
15.01.2022
Рединг
1' - 90'
65'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Рединг
0 : 7
11.01.2022
Фулхэм
1' - 63'
41'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Рединг
1 : 1
04.12.2021
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Суонси
2 : 3
27.11.2021
Рединг
1' - 90'
50'
30'
74'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Рединг
0 : 1
23.11.2021
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рединг
1 : 1
20.11.2021
Ноттингем Форест
1' - 72'
57'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
0 : 2
30.10.2021
Борнмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
2 : 0
23.10.2021
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Рединг
2 : 3
20.10.2021
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Рединг
1 : 0
16.10.2021
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Кардифф
0 : 1
02.10.2021
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Дерби Каунти
1 : 0
29.09.2021
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Рединг
1 : 0
25.09.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Фулхэм
1 : 2
18.09.2021
Рединг
20' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+