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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Миллуолл
Рединг - Миллуолл: обзор матча 05 марта 2022
Рединг
05.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
37'
Д. Купер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Миллуолл
70'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Т. Бьюри
Желтая карточка
Э. Риномхота
56'
45'
Желтая карточка
Д. Купер
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Купер
Пас отдал
Д. Уоллес
11'
Желтая карточка
М. Уоллес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
12
Том Холмс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Рединг
24
Скотт Данн
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
3-5-2
23
Саутвуд
17
Идом
5
Моррисон
26
Макинтайр
4
Дринкуотер
4
Риномхота
10
Инс
30
Хойлетт
8
Свифт
19
Жоао
12
Холмс
4-3-3
33
Биалковски
2
Мэлони
3
Уоллес
5
Купер
5
Баллард
16
Митчелл
6
Сэйвилл
17
Уоллес
23
Афобе
7
Бьюри
20
МакНамара
7
Бьюри
12
Эванс
12
Эванс
7
Бьюри
Остались в запасе
Рединг
Миллуолл
24
Скотт Данн
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Остались в запасе
24
Скотт Данн
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Рединг - Миллуолл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
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