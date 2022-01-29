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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
Куинз Парк Рейнджерс - Рединг: обзор матча 29 января 2022
Куинз Парк Рейнджерс
29.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
4 : 0
Завершен
Рединг
13'
Л. Дайкс
35'
Л. Дайкс
37'
Л. Амос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
72'
Желтая карточка
Д. Свифт
Замена
Ч. Остин
️️️️
К. Уиллок
71'
Замена
Д. Сэндерсон
️️️️
Л. Уоллас
66'
Замена
Д. Томас
️️️️
Л. Амос
65'
59'
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
Д. Лорент
Желтая карточка
А. Адома
49'
48'
Желтая карточка
Э. Риномхота
46'
Замена
О. Эджария
️️️️
Г. Пушкаш
Желтая карточка
Л. Уоллас
45'
+2
Желтая карточка
Р. Дикки
44'
ГОЛ! 3:0!
Л. Амос
Пас отдал
К. Уиллок
37'
ГОЛ! 2:0!
Л. Дайкс
Пас отдал
А. Адома
35'
ГОЛ! 1:0!
Л. Дайкс
Пас отдал
К. Уиллок
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Куинз Парк Рейнджерс
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Джордж Томас
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
1
Джо Уолш
ЦФ
Рединг
1
Карл Хейн
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
4-3-1-2
1
Маршалл
16
Дикки
5
Барбе
3
Уоллас
2
Данн
26
Филд
10
Йохансен
10
Амос
16
Уиллок
37
Адома
13
Дайкс
3-3-4
23
Саутвуд
5
Моррисон
17
Идом
21
Баба
8
Свифт
4
Риномхота
4
Дринкуотер
12
Холмс
29
Лорент
47
Пушкаш
19
Жоао
3
Уоллас
28
Сэндерсон
28
Сэндерсон
3
Уоллас
10
Амос
8
Томас
8
Томас
10
Амос
16
Уиллок
32
Остин
32
Остин
16
Уиллок
47
Пушкаш
14
Эджария
14
Эджария
47
Пушкаш
29
Лорент
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
29
Лорент
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
28
Мозес Одубайо
ПЗ
21
Андре Доззел
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Карл Хейн
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
21
Андре Доззел
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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