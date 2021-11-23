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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Шеффилд Юнайтед
Рединг - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 23 ноября 2021
Рединг
23.11.2021, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
56'
Д. Богль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Шеффилд Юнайтед
Замена
А. Халилович
️️️️
А. Рахман Баба
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
82'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Р. Брюстер
77'
Желтая карточка
Р. Брюстер
72'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Флек
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Т. Деле-Баширу
60'
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Богль
Пас отдал
Д. МакГолдрик
15'
Желтая карточка
Д. Флек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
10
Ален Халилович
АП
12
Том Холмс
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Люк Фримен
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
4-3-3
23
Саутвуд
21
Баба
17
Идом
24
Данн
26
Мур
8
Свифт
4
Дринкуотер
14
Эджария
20
Деле-Баширу
29
Лорент
47
Пушкаш
3-2-3-2
25
Фодеринхэм
6
Дэвис
15
Иган
6
Бешам
2
Богль
3
Стивенс
13
Флек
10
Гиббс-Уайт
10
Норвуд
17
МакГолдрик
10
Брюстер
21
Баба
10
Халилович
10
Халилович
21
Баба
20
Деле-Баширу
9
Кэрролл
9
Кэрролл
20
Деле-Баширу
13
Флек
14
Хурихейн
14
Хурихейн
13
Флек
10
Брюстер
14
Шарп
14
Шарп
10
Брюстер
Остались в запасе
Рединг
Шеффилд Юнайтед
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
15
Люк Фримен
АП
34
Майкл Веррипс
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
34
Майкл Веррипс
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Рединг - Шеффилд Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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