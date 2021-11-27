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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Рединг
Суонси - Рединг: обзор матча 27 ноября 2021
Суонси
27.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 3
Завершен
Рединг
3'
Д. Патерсон
49'
Р. Мэннинг
4'
Т. Деле-Баширу
30'
Э. Кэрролл
50'
Д. Дринкуотер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Рединг
89'
Желтая карточка
Г. Пушкаш
86'
Желтая карточка
Д. Свифт
Желтая карточка
И. Лейрд
83'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Р. Беннетт
81'
81'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Э. Кэрролл
74'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
66'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
А. Халилович
Замена
Ф. Даунс
️️️️
К. Смит
62'
50'
ГОЛ! 2:3!
Д. Дринкуотер
ГОЛ! 2:2!
Р. Мэннинг
49'
30'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Д. Дринкуотер
4'
ГОЛ! 1:1!
Т. Деле-Баширу
Пас отдал
Д. Свифт
ГОЛ! 1:0!
Д. Патерсон
Пас отдал
К. Смит
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Суонси
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
3-2-3-2
29
Хамер
26
Ноутон
6
Беннетт
46
Уильямс
3
Мэннинг
2
Лейрд
10
Нтчам
8
Смит
6
Гримес
9
Пироэ
35
Патерсон
3-2-1-4
23
Саутвуд
24
Данн
17
Идом
21
Баба
8
Свифт
4
Дринкуотер
10
Халилович
12
Холмс
20
Деле-Баширу
29
Лорент
9
Кэрролл
8
Смит
4
Даунс
4
Даунс
8
Смит
6
Беннетт
11
Каллен
11
Каллен
6
Беннетт
10
Халилович
11
Азиз
11
Азиз
10
Халилович
9
Кэрролл
47
Пушкаш
47
Пушкаш
9
Кэрролл
Остались в запасе
Суонси
Рединг
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
1
Рафаэль Кабрал
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Суонси - Рединг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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