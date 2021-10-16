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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Барнсли
Рединг - Барнсли: обзор матча 16 октября 2021
Рединг
16.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Барнсли
77'
Д. Свифт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Барнсли
ГОЛ! 1:0!
Д. Свифт
Пас отдал
С. Данн
77'
67'
Замена
К. Одуор
️️️️
А. Исека
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Г. Пушкаш
63'
56'
Желтая карточка
К. Гомес
29'
Желтая карточка
К. Бриттан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Феми Азиз
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
44
Devante Cole
ЦФ
4-3-3
23
Саутвуд
21
Баба
26
Мур
17
Идом
24
Данн
4
Дринкуотер
14
Эджария
8
Свифт
47
Пушкаш
29
Лорент
20
Деле-Баширу
3-3-1-3
40
Коллинс
6
Сиббик
4
Мун
6
Хелик
2
Бриттан
6
Гомес
28
Уильямс
17
Палмер
12
Вудроу
9
Исека
20
Адебойежо
47
Пушкаш
11
Азиз
11
Азиз
47
Пушкаш
9
Исека
29
Одуор
29
Одуор
9
Исека
Остались в запасе
Рединг
Барнсли
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Мамади Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Рединг - Барнсли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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