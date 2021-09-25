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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Мидлсбро
Рединг - Мидлсбро: обзор матча 25 сентября 2021
Рединг
25.09.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
55'
А. Халилович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Мидлсбро
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Д. Хойлетт
90'
+9
90'
+2
Желтая карточка
П. МакНэйр
Замена
M. Stickland
️️️️
D. Tetek
90'
+1
86'
Красная карточка
М. Крукс
Желтая карточка
А. Рахман Баба
81'
Желтая карточка
Л. Саутвуд
79'
79'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
А. Шпорар
61'
Желтая карточка
Л. Пелтье
61'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
М. Пайеро
ГОЛ! 1:0!
А. Халилович
Пас отдал
Д. Свифт
55'
Желтая карточка
D. Tetek
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
25
Мэтт Крукс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Michael Stickland
ЦЗ
42
Lynford Sackey
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
2-4-4
23
Саутвуд
21
Баба
17
Идом
30
Хойлетт
8
Свифт
4
Дринкуотер
14
Эджария
10
Халилович
29
Лорент
20
Деле-Баширу
34
3-2-1-3
1
Ламли
16
Бола
17
МакНэйр
16
Тавернье
21
Пелтье
23
Фрай
22
Пайеро
25
Крукс
25
Джонс
99
Шпорар
34
22
22
34
30
Хойлетт
47
Пушкаш
47
Пушкаш
30
Хойлетт
22
Пайеро
17
Леа Силики
17
Леа Силики
22
Пайеро
99
Шпорар
20
Уотмор
20
Уотмор
99
Шпорар
Остались в запасе
Рединг
Мидлсбро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
42
Lynford Sackey
ЦП
23
Итан Бристоу
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
20
Тойоси Олусанья
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
42
Lynford Sackey
ЦП
23
Итан Бристоу
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
20
Тойоси Олусанья
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Рединг - Мидлсбро
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
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