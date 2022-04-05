Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Сток Сити
Рединг - Сток Сити: обзор матча 05 апреля 2022
Рединг
05.04.2022, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
13'
М. Моррисон
63'
Т. Харвуд-Беллис (АГ)
44'
Р. Сойерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Сток Сити
90'
+1
Желтая карточка
Б. Уилмот
Замена
С. Данн
️️️️
Д. Свифт
86'
71'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
71'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Майя
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Д. Хойлетт
64'
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
О. Эджария
64'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Т. Харвуд-Беллис
63'
62'
Желтая карточка
Д. Тимон
57'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Райт-Филлипс
44'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сойерс
Пас отдал
Д. Майя
33'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Д. Томпсон
Желтая карточка
О. Эджария
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Моррисон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
29
Джош Лорент
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Сток Сити
14
Джош Тимон
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
4
Терелл Томас
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
3-4-3
1
Нюланд
17
Идом
5
Моррисон
26
Макинтайр
8
Свифт
14
Эджария
4
Дринкуотер
30
Хойлетт
19
Жоао
12
Холмс
29
Лорент
4-3-1-3
16
Уилмот
19
Ягиелка
4
Харвуд-Беллис
14
Тимон
15
Томпсон
8
Бэйкер
7
Аллен
32
Райт-Филлипс
18
Браун
1
Бонхэм
9
Майя
8
Свифт
24
Данн
24
Данн
8
Свифт
14
Эджария
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
14
Эджария
30
Хойлетт
11
Азиз
11
Азиз
30
Хойлетт
15
Томпсон
14
Сойерс
14
Сойерс
15
Томпсон
9
Майя
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Майя
32
Райт-Филлипс
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
32
Райт-Филлипс
Остались в запасе
Рединг
Сток Сити
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Терелл Томас
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Терелл Томас
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Рединг - Сток Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Главный судья:
Дин Уайтстоун
(Нортгемптон)
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Сток Сити
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+