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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Рединг
Блэкпул - Рединг: обзор матча 26 февраля 2022
Блэкпул
26.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
4 : 1
Завершен
Рединг
27'
М. Экпитета
61'
Г. Мадин
86'
Ш. Ловери
90'
Д. Боулер
17'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Рединг
ГОЛ! 4:1!
Д. Боулер
Пас отдал
С. Хэмилтон
90'
Замена
Д. Бисли
️️️️
Г. Мадин
89'
ГОЛ! 3:1!
Ш. Ловери
Пас отдал
К. Дугалл
86'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Йетс
83'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Д. Лоуренс-Габриэль
80'
79'
Замена
О. Эджария
️️️️
Д. Хойлетт
78'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Т. Деле-Баширу
Желтая карточка
Д. Йетс
77'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мадин
Пас отдал
К. Дугалл
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Экпитета
Пас отдал
K. Stewart
27'
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Жоао
Пас отдал
Э. Идом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
19
Шейн Ловери
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
Рединг
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Ален Халилович
АП
39
Джамари Кларк
ЦФ
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
2-3-5
32
Гримшоу
21
Стерлинг
6
Лоуренс-Габриэль
6
11
Боулер
16
Дугалл
14
Мадин
21
Экпитета
15
Торнили
22
Хэмилтон
12
Йетс
3-5-2
23
Саутвуд
26
Макинтайр
5
Моррисон
17
Идом
8
Свифт
4
Дринкуотер
30
Хойлетт
10
Инс
4
Риномхота
20
Деле-Баширу
19
Жоао
12
Йетс
19
Ловери
19
Ловери
12
Йетс
6
Лоуренс-Габриэль
33
Джеймс
33
Джеймс
6
Лоуренс-Габриэль
14
Мадин
9
Бисли
9
Бисли
14
Мадин
30
Хойлетт
14
Эджария
14
Эджария
30
Хойлетт
20
Деле-Баширу
11
Мейте
11
Мейте
20
Деле-Баширу
Остались в запасе
Блэкпул
Рединг
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
10
Ален Халилович
АП
39
Джамари Кларк
ЦФ
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
Остались в запасе
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
10
Ален Халилович
АП
39
Джамари Кларк
ЦФ
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Блэкпул - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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